Rincaro bollette, la produzione e la trasformazione agricola campana in sofferenza (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Rincaro delle bollette nei mesi estivi pesa come un macigno sui budget delle imprese agricole di produzione e di trasformazione della Campania. Confcooperative FedAgriPesca Campania, la Federazione che all’interno dell’Organizzazione di categoria, aggrega cooperative agricole, agroalimentari, di pesca a acquacoltura, denuncia una situazione che desta preoccupazioni, specie in vista dei mesi a venire. “Sia le imprese agricole di produzione che quelle di trasformazione stanno soffrendo. I macchinari, elettrici o a gas, hanno un peso specifico in termini di costi. A livello nazionale ed europeo sono state avanzate proposte per fronteggiare la crisi attuale, come puntare sulle comunità energetiche. A ben vedere, il costo delle materie prime e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildellenei mesi estivi pesa come un macigno sui budget delle imprese agricole die didella Campania. Confcooperative FedAgriPesca Campania, la Federazione che all’interno dell’Organizzazione di categoria, aggrega cooperative agricole, agroalimentari, di pesca a acquacoltura, denuncia una situazione che desta preoccupazioni, specie in vista dei mesi a venire. “Sia le imprese agricole diche quelle distanno soffrendo. I macchinari, elettrici o a gas, hanno un peso specifico in termini di costi. A livello nazionale ed europeo sono state avanzate proposte per fronteggiare la crisi attuale, come puntare sulle comunità energetiche. A ben vedere, il costo delle materie prime e ...

c_appendino : La prima preoccupazione di cui mi parlano le persone che incontro è sempre l'inflazione: il rincaro dei prezzi e de… - ElisabettaPic13 : RT @giorgiomule: Solo una maggioranza politica con @forza_italia e dunque di #centrodestra può indirizzare un'azione immediata per andare i… - infoiteconomia : Rincaro bollette, la produzione e la trasformazione agricola campana in sofferenza - giorgiomule : Solo una maggioranza politica con @forza_italia e dunque di #centrodestra può indirizzare un'azione immediata per a… - luigirandisi2 : Gli altiforni non funzionano ad elettricità Contributi o detassazione delle bollette solo alle imprese che produc… -