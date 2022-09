Rifiuti, l’Europa boccia ancora l’Italia. Spendere i soldi del Pnrr per evitare altre sanzioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Quanto è in linea l’Italia con gli standard sui Rifiuti e la qualità dell’aria? Poco. Non ha ancora raggiunto i livelli attesi e deve fare presto utilizzando i soldi del Pnrr. La Commissione europea nella sua revisione periodica dell’applicazione delle norme Ue sull’ambiente ha puntato ancora una volta il dito contro l’Italia. Che il Paese fosse in ritardo su tutte le infrastrutture era noto, ma che l’Ue invitasse il governo in carica – e ancora di più quello che verrà – ad accelerare tutto al massimo entro il 2026 non era scontato. Soprattutto durante una campagna elettorale con i partiti non affatto in sintonia su questi temi.Il caso del termovalorizzatore da farsi a Roma la dice tutta. La Destra con Giorgia Meloni dice di voler rivedere alcuni punti ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 settembre 2022) Quanto è in lineacon gli standard suie la qualità dell’aria? Poco. Non haraggiunto i livelli attesi e deve fare presto utilizzando idel. La Commissione europea nella sua revisione periodica dell’applicazione delle norme Ue sull’ambiente ha puntatouna volta il dito contro. Che il Paese fosse in ritardo su tutte le infrastrutture era noto, ma che l’Ue invitasse il governo in carica – edi più quello che verrà – ad accelerare tutto al massimo entro il 2026 non era scontato. Soprattutto durante una campagna elettorale con i partiti non affatto in sintonia su questi temi.Il caso del termovalorizzatore da farsi a Roma la dice tutta. La Destra con Giorgia Meloni dice di voler rivedere alcuni punti ...

