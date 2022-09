Retroscena TPI | Meloni pensa a Giorgio Palù come ministro della Salute

(Di venerdì 9 settembre 2022) Con la campagna elettorale entrata nel vivo, torna ad impazzare il toto-ministri. Secondo quanto risulta a TPI, uno dei nomi che metterebbe tutti d’accordo all’interno del centrodestra – e fortemente spinto da Fratelli d’Italia – è quello di. Ovviamente nel ruolo di. Il suo curriculum, d’altronde, è di tutto rispetto: docente emerito di Virologia e microbiologia all’Università di Padova, è soprattutto presidente dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco). Senza trascurare la sua visionepandemia in sintonia con le idee di Giorgiae Matteo Salvini, tanto da scontrarsi più volte in passato con un altro accademico, pure lui candidato ma nelle file del Pd, Andrea Crisanti. Non a caso il suo pensiero è diventato spesso materiale ...

TPI

... del lavoro, dei più giovani, delle donne', dice il leader del Movimento 5 stelle in una intervista a. "Alleanza tecnica".: cosa c'è dietro la supercazzola di Letta, Pd allo sbando...a Berlusconi la presidenza del Senato La 'cura' dopo il siluro per il Quirinale Ilche ... La 'cura' dopo il siluro per il Quirinale Una specie di 'risarcimento' , come lo chiama, dopo l'... L'astensione è il primo partito d'Italia: ecco perché un italiano su tre non andrà a votare Ci saranno partiti vincitori e vinti, i candidati eletti e quelli esclusi, i brindisi trionfali e le analisi della sconfitta, le sorprese, le delusioni, i veleni, i retroscena. Ma per un italiano su t ...Il peso ingombrante dei politici che li commissionano, i campioni statistici non sempre attendibili, l’impatto sulle manovre dei partiti: così i sondaggi influenzano partiti ed elettori Decideranno pi ...