Rete 4 | Dà la notizia e scoppia a piangere: "Vergognati!" [VIDEO] (Di venerdì 9 settembre 2022) Polemica accesa su Rete 4 dopo il collegamento con Londra: la reazione dell'inviato semina il caos nel web. Mediaset, Rete 4 (fonte youtube)Siamo abituati all'idea dei giornalisti come professionisti posati, integerrimi e imparziali, pronti a comunicare parimenti notizie di tragedie e scoop in salsa romantica. Gli esperti della comunicazione dominano il panorama informativo nazionale, divulgando notizie in formato cartaceo, digitale o televisivo. Uno dei volti più longevi di Mediaset ha nelle ultime ore perso l'abituale aplomb, commuovendosi in diretta su Rete 4. La sua reazione alla notizia della dipartita dell'amata Regina Elisabetta, infatti, ha avuto esiti emotivi incontrollabili, provocando un prevedibile contraccolpo in Rete. Federico Gatti di Rete 4 cede in diretta: commozione ...

