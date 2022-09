Regione Lazio, un 2022 di duro lavoro e risultati importanti per la Garante dell’Infanzia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Un anno ricco di esperienze, duro lavoro e risultati importanti. Insediatasi nel settembre del 2021, la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, Dott.ssa Monica Sansoni, ha portato avanti con il suo ufficio iniziative dall’alto valore ideologico, etico, assistenziale e sociale, rimarcando la propria presenza sul territorio regionale. Uno dei primi grandi successi è stato l’accordo firmato lo scorso dicembre con il Corecom. Il protocollo in questione istituzionalizza e definisce procedure che consentiranno di migliorare le attività di rispettiva competenza attraverso forme di integrazione che hanno come scopo quello di individuare mezzi e strumenti per rendere più diffusa ed efficace la vigilanza in materia di tutela dei minori. Ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Un anno ricco di esperienze,. Insediatasi nel settembre del 2021, laper l’Infanzia e l’Adolescenza della, Dott.ssa Monica Sansoni, ha portato avanti con il suo ufficio iniziative dall’alto valore ideologico, etico, assistenziale e sociale, rimarcando la propria presenza sul territorio regionale. Uno dei primi grandi successi è stato l’accordo firmato lo scorso dicembre con il Corecom. Il protocollo in questione istituzionalizza e definisce procedure che consentiranno di migliorare le attività di rispettiva competenza attraverso forme di integrazione che hanno come scopo quello di individuare mezzi e strumenti per rendere più diffusa ed efficace la vigilanza in materia di tutela dei minori. Ad ...

DrPaoloMezzana : RT @DrPaoloMezzana: Sono stato nominato coordinatore della Regione Lazio per la Società Italiana di Medicina Ambientale. Un bellissimo rico… - ANSA_ViaggiART : Al chiaro di luna, scoprendo le meraviglie di uno dei monumenti più amati della Capitale: sono 5 le serate che, dal… - guernica_70 : Stabilità e giusta retribuzione per i lavoratori precari della Sanità della Regione Lazio - Firma la petizione!… - Felyorfelix : Come sono 'umani' loro mezza cit. - sunrisesrose : @SmartWorkersUn1 Dipende dal lavoro che si fa e anche da come dal PC di cass si può garantire la sicurezza, vedi ha… -