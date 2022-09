Regina, Salvini: "Giorno che pensavamo mai sarebbe arrivato" (Di venerdì 9 settembre 2022) "E' una giornata che nessuno pensava che sarebbe mai arrivata": Matteo Salvini ha commentato cosi' la scomparsa della Regina Elisabetta. Lo ha fatto a margine di un'iniziativa elettorale della Lega a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) "E' una giornata che nessuno pensava chemai arrivata": Matteoha commentato cosi' la scomparsa dellaElisabetta. Lo ha fatto a margine di un'iniziativa elettorale della Lega a ...

justghostsxxx : tutti disperati per la regina, mentre per la morte di salvini, giorgia, berlusconi e allegra compagnia si farà festa - Mella12597571 : RT @seveDB: Suppongo che al funerale della regina ci vada Mattarella e (forse) Draghi; immagino la rabbia della Meloni che già si vedrebbe… - gijollp : @matteosalvinimi @edizpiemme Salvini,guarda che Giorgetta ti ha superato con il post di cordoglio alla regina non… - InfoMiniera : Siamo live su Twitch! Ivan_Grieco INTERVISTA ad ALESSANDRO BARBERO con PARABELLUM, LA MORTE della REGINA ELISABETTA… - graziamorisi : RT @Lazzaro1969: E' morto il simbolo di quella che per tanti cittadini è una casta di privilegiati, senza un mestiere vero, senza competenz… -