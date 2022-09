Regina, Gentiloni: "Condoglianze a tutti i britannici" (Di venerdì 9 settembre 2022) "Lasciatemi esprimere le mie personali Condoglianze per la scomparsa della Regina Elisabetta II al popolo britannico, perche' sappiamo tutti molto bene che straordinaria personalita' e' stata nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) "Lasciatemi esprimere le mie personaliper la scomparsa dellaElisabetta II al popolo britannico, perche' sappiamomolto bene che straordinaria personalita' e' stata nel ...

walterdariz : RT @giuslit: “Oggi è possibile fare di più perché il muro di divisioni che ha bloccato l'azione della Commissione in questi mesi, mostra mo… - joseadss : RT @giuslit: “Oggi è possibile fare di più perché il muro di divisioni che ha bloccato l'azione della Commissione in questi mesi, mostra mo… - capand69 : RT @giuslit: “Oggi è possibile fare di più perché il muro di divisioni che ha bloccato l'azione della Commissione in questi mesi, mostra mo… - jfktormento : RT @giuslit: “Oggi è possibile fare di più perché il muro di divisioni che ha bloccato l'azione della Commissione in questi mesi, mostra mo… - CrisisEureos : RT @giuslit: “Oggi è possibile fare di più perché il muro di divisioni che ha bloccato l'azione della Commissione in questi mesi, mostra mo… -