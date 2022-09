Regina Elisabetta | spuntano delle foto del 1980 agli Scavi di Pompei con il Principe Filippo | Che emozione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 9 settembre 2022) Laci ha lasciati ieri all'età di 96 anni. Negli ultimi venti anni è uscita molto di rado dal Regno Unito ma oltre quarant'anni fa fu in visitadicon l'amato marito. Rivediamo quegli scatti emozionanti. Quando in Italia erano le 19:30 di giovedì 8 settembre, dal Regno Unito è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: laè passata a miglior vita. Dopo un comunicato in cui le sue condizioni di salute venivano definite 'preoccupanti', il timore che Queen Elizabeth potesse lasciarci era venuto a milioni di persone. Dopo una vita straordinaria, la Sovrana se n'è andata in un giorno qualsiasi di inizio settembre. Al momento del decesso si trovava nella sua amata residenza estiva a ...