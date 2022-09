Regina Elisabetta | sovrana del popolo e del cinema | i film che l’hanno raccontata

(Di venerdì 9 settembre 2022) Con la morte dellaII si chiude un’epoca, che rimarrà impressa nella memoria collettiva grazie ai numerosiincentrati sulla. Nel corso dei decenni, infatti, la monarca più longeva del Regno Unito è stata interpretata più volte da diverse attrici: ecco le pellicole più note. L’8 settembre 2022 sarà sicuramente una data che in pochi dimenticheranno. All’età di 96 anni, dopo ben 70 anni e 214 giorni di regno, si è spenta Sua Maestà ladel Regno Unito e di tutti gli stati del Commonwealth, ha assistito a 7 papi, 15 primi ministri inglesi e 14 presidenti degli Stati Uniti nel corso della sua attività da monarca, iniziata il 6 febbraio 1952. Lilibet, così come il suo amato Principe Filippo la chiamava, è stata ...

