Regina Elisabetta, solo due figli al capezzale per l'addio (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – C'erano solo Carlo e Anna, i suoi figli maggiori, al capezzale della Regina Elisabetta quando, ieri pomeriggio, è morta "serenamente", come comunicato da Buckingham Palace, nel castello di Balmoral. Lo rivelano i media britannici, secondo cui gli altri due figli, Andrea ed Edoardo con la moglie Sophie, e il principe William non sono riusciti ad arrivare in tempo per darle l'ultimo saluto. Il Duca di Cambridge è arrivato insieme agli zii a Balmoral alle 17.06, ora di Londra, quando si ritiene che la Regina fosse già morta, nonostante l'annuncio ufficiale sia arrivato quasi un'ora e mezzo dopo. Secondo quanto ricostruito dal MailOnline, Carlo e Anna sono arrivati al capezzale di Elisabetta alle 10.27 del mattino dopo che ...

