Regina Elisabetta, orrore subito dopo la sua morte: ciò che hanno fatto in Tv è terribile (Di venerdì 9 settembre 2022) Sembrava davvero impossibile, eppure ieri, 8 Settembre 2022, il piano The London Brige is down è stato attivato. La Regina Elisabetta II è scomparsa all’età di 96 anni nel suo Castello di Balmoral. Per ben 70 anni ha governato sul Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e sugli altri reami del Commonwealth. Circa 150 milioni di persone nel mondo sono stati suoi sudditi. Per la sua durata, il regno di Elisabetta II è al 2º posto nella classifica dei regni più lunghi della storia, dietro solo al regno del Re Sole, Luigi XIV di Francia. Non tutti però si sono commossi alla notizia, in Argentina, ad esempio, è avvenuto in diretta Tv un episodio spiacevole.



