Regina Elisabetta, le frasi celebri della sovrana d’Inghilterra (Di venerdì 9 settembre 2022) La Regina Elisabetta nel corso del suo lungo regno ha pronunciato numerose frasi celebri e che sono passate alla storia. La sovrana d’Inghilterra ha dimostrato di essere una donna forte, saggia e ferma nelle sue decisioni, capace di superare scandali, lutti e dolori senza lasciarsi mai scalfire. Una vera roccia per la Royal Family, ma anche per i sudditi che ricorderanno sempre frasi, aforismi e citazioni della Regina Elisabetta. DiLei ha raccolto le più belle, divertenti e intense per ricordare una donna che ha segnato la storia del mondo. Le frasi celebri della Regina Elisabetta Elisabetta in realtà non ha mai ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 settembre 2022) Lanel corso del suo lungo regno ha pronunciato numerosee che sono passate alla storia. Laha dimostrato di essere una donna forte, saggia e ferma nelle sue decisioni, capace di superare scandali, lutti e dolori senza lasciarsi mai scalfire. Una vera roccia per la Royal Family, ma anche per i sudditi che ricorderanno sempre, aforismi e citazioni. DiLei ha raccolto le più belle, divertenti e intense per ricordare una donna che ha segnato la storia del mondo. Lein realtà non ha mai ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - Robertaxx6 : RT @HSHQIta: “Oggi è arrivata una notizia molto triste dalla mia patria, la morte della regina Elisabetta II. Per favore, unitevi a me in u… - giusymc98 : RT @WikiMafia: Era il #27maggio 1992. La #Regina #Elisabetta II ruppe il protocollo e fece fermare il corteo reale di 50 auto sul luogo del… -