Regina Elisabetta, influencer ante litteram. 96 anni di look iconici (Di venerdì 9 settembre 2022) La Regina Elisabetta è morta. Bandiere a mezz’asta, cordoglio, e commozione globale, anche di chi non si è mai interessato alle vicende royal, ma sa che Queen Elizabeth rappresenta molto di più degli ultimi siparietti familiari dei monarchi inglesi: la Regina è un pezzo di storia che viene a mancare, testimone delle più significative evoluzioni politiche, sociali e culturali degli ultimi 90 anni, ben incarnate anche dai cambiamenti del costume. Lei invece, sempre fedele a se stessa nell’attraversare i decenni, devota al suo lavoro e ai suoi sudditi, ha adottato codici di stile inconfondibili, che hanno contribuito a rafforzare la sua immagine di pietra miliare. Nel momento esatto in cui divenne Regina, ovvero quando suo padre morì a Sandringham il 6 febbraio 1952, Elisabetta si trovava ... Leggi su amica (Di venerdì 9 settembre 2022) Laè morta. Bandiere a mezz’asta, cordoglio, e commozione globale, anche di chi non si è mai interessato alle vicende royal, ma sa che Queen Elizabeth rappresenta molto di più degli ultimi siparietti familiari dei monarchi inglesi: laè un pezzo di storia che viene a mancare, testimone delle più significative evoluzioni politiche, sociali e culturali degli ultimi 90, ben incarnate anche dai cambiamenti del costume. Lei invece, sempre fedele a se stessa nell’attraversare i decenni, devota al suo lavoro e ai suoi sudditi, ha adottato codici di stile inconfondibili, che hanno contribuito a rafforzare la sua immagine di pietra miliare. Nel momento esatto in cui divenne, ovvero quando suo padre morì a Sandringham il 6 febbraio 1952,si trovava ...

