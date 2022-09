Regina Elisabetta, anche l’orsetto Paddington la saluta: ‘Thank you’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Da ogni parte del mondo, cittadini, personaggi influenti, politici, da ieri si stanno stringendo attorno al dolore della famiglia reale inglese. Dopo ben 70 anni di regno, la Regina Elisabetta a 96 anni è morta e ora toccherà a Carlo, suo primogenito, prendere le redini e diventare re d’Inghilterra: con Elisabetta si è chiuso il ‘900, è finito un capitolo importantissimo di storia. E ora se ne aprirà un altro. A salutarla anche l‘orsetto Paddington, quello che è stato protagonista di un indimenticabile tè in uno sketch molto carino. Lo sketch dell’orsetto Paddington con la Regina Elisabetta Per dare inizio al concerto del 4 giugno, davanti a Buckingham Palace, la Regina aveva ‘partecipato’ a uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Da ogni parte del mondo, cittadini, personaggi influenti, politici, da ieri si stanno stringendo attorno al dolore della famiglia reale inglese. Dopo ben 70 anni di regno, laa 96 anni è morta e ora toccherà a Carlo, suo primogenito, prendere le redini e diventare re d’Inghilterra: consi è chiuso il ‘900, è finito un capitolo importantissimo di storia. E ora se ne aprirà un altro. Arlal‘orsetto, quello che è stato protagonista di un indimenticabile tè in uno sketch molto carino. Lo sketch delcon laPer dare inizio al concerto del 4 giugno, davanti a Buckingham Palace, laaveva ‘partecipato’ a uno ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - mxnu55 : RT @cadodallenuvole: ho vissuto una pandemia e la morte della regina elisabetta prima di una relazione seria - mjsunderstood : RT @Una_Gioia_Mai: La Regina Elisabetta II può non piacere, così come non può piacere la sua famiglia e la monarchia. Nonostante ciò è il s… -