Reazione a Catena: solo su Raiplay il prosieguo della puntata interrotta per la morte della Regina Elisabetta. Ecco com’è andata a finire – Video (Di venerdì 9 settembre 2022) Reazione a Catena L’improvvisa interruzione per l’annuncio del TG1 della morte della Regina Elisabetta II ha lasciato i telespettatori di Reazione a Catena con un dubbio: gli sfidanti Tre Di Fiori, dopo aver indovinato ‘curiosamente’ la parola repubblica proprio mentre si stava per parlare del lutto della monarchia, sono riusciti a battere i campioni Gli Affiatati? La risposta è arrivata questo pomeriggio, quando Rai1 ha tramesso una puntata inedita del game show condotto da Marco Liorni. Nel corso del nuovo appuntamento, il pubblico ha ritrovato Gli Affiatati, segno del fatto che i Tre di Fiori non erano riusciti nell’impresa di sconfiggerli. Rai1 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 settembre 2022)L’improvvisa interruzione per l’annuncio del TG1II ha lasciato i telespettatori dicon un dubbio: gli sfidanti Tre Di Fiori, dopo aver indovinato ‘curiosamente’ la parola repubblica proprio mentre si stava per parlare del luttomonarchia, sono riusciti a battere i campioni Gli Affiatati? La risposta è arrivata questo pomeriggio, quando Rai1 ha tramesso unainedita del game show condotto da Marco Liorni. Nel corso del nuovo appuntamento, il pubblico ha ritrovato Gli Affiatati, segno del fatto che i Tre di Fiori non erano riusciti nell’impresa di sconfiggerli. Rai1 ...

