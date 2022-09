Rapina in casa, colpito dai banditi alla testa: morto avvocato (Di venerdì 9 settembre 2022) È morto nell'ospedale San Marco di Catania un avvocato di 83 anni che era stato trovato gravemente ferito con un colpo alla testa la mattina del 5 settembre scorso nella sua abitazione di Castel di ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Ènell'ospedale San Marco di Catania undi 83 anni che era stato trovato gravemente ferito con un colpola mattina del 5 settembre scorso nella sua abitazione di Castel di ...

