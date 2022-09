Questo Liverpool sembra l’Inter in maglia rossa (Di venerdì 9 settembre 2022) La regina è morta, viva il Re. Lo state vedendo, in queste ore, quando siamo belli noi inglesi, anche voi che piangete per una regina che non è stata la vostra. Anche lo sport si ferma, e va benissimo così, con il poco affollato calendario della Premier League sarà facile trovare un altro momento in cui giocare, magari un lunedì notte tra le tre e le cinque del mattino. Poco male, senza partite starò sul mio balcone a bere birra guardando il temporale. Su Elisabetta II è stato scritto e detto già fin troppo, non userò queste righe per rimpiangere con il mio cuore conservatore la vecchia Inghilterra che muore e resta tra le mani di un settantatreenne con l’hobby dell’ambientalismo. Già soffrivo terribilmente per i risultati delle coppe europee questa settimana, la dipartita di Sua Maestà mi ha dato il colpo di grazia. Non basteranno le riserve di brandy accatastate in cantina ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 settembre 2022) La regina è morta, viva il Re. Lo state vedendo, in queste ore, quando siamo belli noi inglesi, anche voi che piangete per una regina che non è stata la vostra. Anche lo sport si ferma, e va benissimo così, con il poco affollato calendario della Premier League sarà facile trovare un altro momento in cui giocare, magari un lunedì notte tra le tre e le cinque del mattino. Poco male, senza partite starò sul mio balcone a bere birra guardando il temporale. Su Elisabetta II è stato scritto e detto già fin troppo, non userò queste righe per rimpiangere con il mio cuore conservatore la vecchia Inghilterra che muore e resta tra le mani di un settantatreenne con l’hobby dell’ambientalismo. Già soffrivo terribilmente per i risultati delle coppe europee questa settimana, la dipartita di Sua Maestà mi ha dato il colpo di grazia. Non basteranno le riserve di brandy accatastate in cantina ...

NicoloZonni : @MarzianoAnsioso Si può dire che questo Liverpool attuale è scarso basta a vedere la sua posizione in classifica? - enzoluna69 : @Boboj29 Questo l'ho scritto qualche giorno fa??.Tranquillo non gli faranno niente (si è solo messo la maglietta del… - phierpez : Di Canio: 'Liverpool massacrato, questo Napoli non ha limiti! Ndombele? Se Spalletti fa il miracolo...'… - roserra757 : @fabio__1971 @ericdraven667 @daniscooloof2 Ancora con questo Liverpool ? Stiamo parlando di noi e del Bayern. Riman… - roserra757 : @ericdraven667 Quelli che dicevano questa cosa evidentemente non seguono la Premier League e non hanno visto le pri… -