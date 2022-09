Quella volta che la regina Elisabetta II si buttò (per finta) da un elicottero insieme a James Bond – Il video (Di venerdì 9 settembre 2022) Durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Londra nel 2012 le tv di tutto il mondo trasmisero un filmato in cui la regina Elisabetta II compariva nei panni di sé stessa insieme a Daniel Craig, l’attore che all’epoca impersonava James Bond nei film sulla saga dello 007. I due partivano insieme da Buckingham Palace, salivano su un elicottero per raggiungere l’Olympic Stadium e si buttavano insieme dal velivolo per atterrare dritti dritti in tribuna d’onore. Naturalmente la regina venne sostituita da una controfigura nella scena del paracadute. su Open Leggi anche: «God save the King»: come cambia l’inno nazionale del Regno Unito dopo la morte di Elisabetta II L’addio dell’orsetto Paddington alla ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Londra nel 2012 le tv di tutto il mondo trasmisero un filmato in cui laII compariva nei panni di sé stessaa Daniel Craig, l’attore che all’epoca impersonavanei film sulla saga dello 007. I due partivanoda Buckingham Palace, salivano su unper raggiungere l’Olympic Stadium e si buttavanodal velivolo per atterrare dritti dritti in tribuna d’onore. Naturalmente lavenne sostituita da una controfigura nella scena del paracadute. su Open Leggi anche: «God save the King»: come cambia l’inno nazionale del Regno Unito dopo la morte diII L’addio dell’orsetto Paddington alla ...

