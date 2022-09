Quel messaggio della Regina Elisabetta (e cosa significa) (Di venerdì 9 settembre 2022) London Bridge is down. Il ponte di Londra è veramente “caduto”. La Regina Elisabetta II d’Inghilterra, che quasi tutti noi conoscevamo da quando siamo nati, sembrava quasi eterna. Ma, ormai 96enne e indebolita, due giorni dopo l’ultimo compito istituzionale, l’investitura della neo premier Liz Truss, se ne è andata. Vari notiziari hanno riproposto la foto in cui la neo-primo ministro britannica riceveva il bigliettino durante la sua prima seduta ufficiale, che probabilmente riportava il messaggio in codice ormai più famoso del mondo. Lillibet, Regina moderna La Regina Elisabetta, nei suoi 70 anni sul trono, un record, ha tenuto insieme il Regno Unito, appunto, in periodi spesso difficili. Durante il lunghissimo regno si sono succeduti 15 primi ministri britannici, 14 ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 9 settembre 2022) London Bridge is down. Il ponte di Londra è veramente “caduto”. LaII d’Inghilterra, che quasi tutti noi conoscevamo da quando siamo nati, sembrava quasi eterna. Ma, ormai 96enne e indebolita, due giorni dopo l’ultimo compito istituzionale, l’investituraneo premier Liz Truss, se ne è andata. Vari notiziari hanno riproposto la foto in cui la neo-primo ministro britannica riceveva il bigliettino durante la sua prima seduta ufficiale, che probabilmente riportava ilin codice ormai più famoso del mondo. Lillibet,moderna La, nei suoi 70 anni sul trono, un record, ha tenuto insieme il Regno Unito, appunto, in periodi spesso difficili. Durante il lunghissimo regno si sono succeduti 15 primi ministri britannici, 14 ...

