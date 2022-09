"Quanto ci costa la guerra". Sgarbi e la cifra choc: i miliardi sborsati dall'Italia (Di venerdì 9 settembre 2022) "Bisogna limitare le spese di guerra". Vittorio Sgarbi in collegamento con L'Aria Che Tira, venerdì 9 settembre, lo dice chiaramente che il conflitto in Ucraina sta devastando i conti economici dell'Italia. "Una guerra senza senso - spiega - "Dobbiamo dare il segnale di essere con l'Ucraina ma non contro di noi e mettendo danari per armi. Diamo soccorso, diamo aiuto, diamo edilizia, diamo alimenti, non quello che serve per distruggere. La guerra è contro la civiltà, 24 miliardi dati per le armi sono una follia". E ancora: "La fabbrica delle armi non è quello che io voglio, voglio la fabbrica della bellezza e della civiltà e le città in piedi e non distrutte" dice Sgarbi alzando la voce e agitando le mani. Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) "Bisogna limitare le spese di". Vittorioin collegamento con L'Aria Che Tira, venerdì 9 settembre, lo dice chiaramente che il conflitto in Ucraina sta devastando i conti economici dell'. "Unasenza senso - spiega - "Dobbiamo dare il segnale di essere con l'Ucraina ma non contro di noi e mettendo danari per armi. Diamo soccorso, diamo aiuto, diamo edilizia, diamo alimenti, non quello che serve per distruggere. Laè contro la civiltà, 24dati per le armi sono una follia". E ancora: "La fabbrica delle armi non è quello che io voglio, voglio la fabbrica della bellezza e della civiltà e le città in piedi e non distrutte" dicealzando la voce e agitando le mani.

disinformatico : A quanto pare non è uno scherzo e non è umorismo. Una rappresentante del Congresso non sa la differenza fra una bat… - RadioZetaOf : ?? 'Quando mi chiama sono in Jacuzzi. Mi dice arrivo, le dico uh si! Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo… - Diogene26849011 : @stanzaselvaggia Devo andare in Piazza Garibaldi, quanto costa? Paghi prima, con pos o senza a discrezione del clie… - twMec : @La_manina__ Quanto cazzo ci costa il pluralismo? Almeno lo fosse davvero. - AssembleaER : @GruppoLegaER : quanto costa il #questionario sulle #discriminazioni e le #violenze di #genere? -