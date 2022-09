Quanti premier sono passati sotto il regno della Regina Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) Il 2 giugno 1953 Elizabeth Alexandra Mary divenne ufficialmente Elisabetta II, da noi conosciuta più semplicemente come Regina Elisabetta, nata a Londra il 21 aprile 1926, in tutto il suo regno ha visto succedersi ben 16 premier, compresa Liz Truss, l’ultima – in ordine cronologico – salita alla carica come Primo Ministro del regno Unito il 6 settembre 2022, ruolo prima ricoperto da Boris Johnson. Il primo premier in carica dall’inizio del regno della Regina Elisabetta è stato Winston Churchill (1951-1955), seguito da Anthony Eden (1955-1957) e da Harold Macmillan (1957-1963). In seguito Queen Elisabeth ha visto il premier Alec Douglas-Home salire in carica per un solo anno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Il 2 giugno 1953 Elizabeth Alexandra Mary divenne ufficialmenteII, da noi conosciuta più semplicemente come, nata a Londra il 21 aprile 1926, in tutto il suoha visto succedersi ben 16, compresa Liz Truss, l’ultima – in ordine cronologico – salita alla carica come Primo Ministro delUnito il 6 settembre 2022, ruolo prima ricoperto da Boris Johnson. Il primoin carica dall’inizio delè stato Winston Churchill (1951-1955), seguito da Anthony Eden (1955-1957) e da Harold Macmillan (1957-1963). In seguito Queen Elisabeth ha visto ilAlec Douglas-Home salire in carica per un solo anno ...

