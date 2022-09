Quando la Regina Elisabetta rimproverò Berlusconi davanti agli altri leader mondiali | VIDEO (Di venerdì 9 settembre 2022) Dagli archivi storici della rete, dopo l’annuncio ufficiale della sua morte, è riemerso un filmato che risale a diversi anni fa. Era una delle riunioni del G20, con i principali leader mondiali che si erano riuniti a Buckingam Palace. Al termine dell’incontro, come da tradizione, tutti si riunirono in una delle sale del palazzo reale per scattare una foto di rito e immortalare quel momento. Lì presente, nelle vesti di “padrona di casa” c’era anche la Regina Elisabetta II, seduta al centro della scena. In posa, insieme agli altri. Poi, dopo lo scatto, il rimprovero a Silvio Berlusconi. Quando i pochi capelli posticci di Silvio @Berlusconi vennero ben ‘pettinati’ da una breve lezione di stile anglosassone… La solita ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Darchivi storici della rete, dopo l’annuncio ufficiale della sua morte, è riemerso un filmato che risale a diversi anni fa. Era una delle riunioni del G20, con i principaliche si erano riuniti a Buckingam Palace. Al termine dell’incontro, come da tradizione, tutti si riunirono in una delle sale del palazzo reale per scattare una foto di rito e immortalare quel momento. Lì presente, nelle vesti di “padrona di casa” c’era anche laII, seduta al centro della scena. In posa, insieme. Poi, dopo lo scatto, il rimprovero a Silvioi pochi capelli posticci di Silvio @vennero ben ‘pettinati’ da una breve lezione di stile anglosassone… La solita ...

