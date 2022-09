Quando è morta Lady Diana? Chi l’ha uccisa? Era incinta? Incidenti e complotti (Di venerdì 9 settembre 2022) Quando è morta Lady Diana? Era il 31 agosto 1997 Quando Lady Diana ci lasciava. Sono trascorsi più 25 anni da quel giorno ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di tutti. E se ne torna a parlare con l’ascesa al trono di Carlo e Camilla. Se Diana fosse viva, oggi forse sarebbe lei la Regina consorte del Regno Unito, titolo che invece spetta a Camilla, moglie di Carlo dal 2005. Un incidente, così venne archiviata la morte di Diana ma ancora oggi, 25 anni dopo la tragedia, tanti sono i dubbi in merito. L’incidente Il decesso avvenne in seguito ad un incidente stradale nella galleria sotto il Ponte de l’Alma a Parigi, nelle prime ore di domenica 31 agosto 1997. Diana Spencer non fu l’unica vittima di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022)? Era il 31 agosto 1997ci lasciava. Sono trascorsi più 25 anni da quel giorno ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di tutti. E se ne torna a parlare con l’ascesa al trono di Carlo e Camilla. Sefosse viva, oggi forse sarebbe lei la Regina consorte del Regno Unito, titolo che invece spetta a Camilla, moglie di Carlo dal 2005. Un incidente, così venne archiviata la morte dima ancora oggi, 25 anni dopo la tragedia, tanti sono i dubbi in merito. L’incidente Il decesso avvenne in seguito ad un incidente stradale nella galleria sotto il Ponte de l’Alma a Parigi, nelle prime ore di domenica 31 agosto 1997.Spencer non fu l’unica vittima di ...

