Putin: Russia pronta ad esportare 50 milioni tonnellate di grano (Di venerdì 9 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato che la Russia è pronta ad esportare "50 milioni di tonnellate o più" di grano nel mercato globale durante un incontro con i membri del Consiglio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirha assicurato che laad"50dio più" dinel mercato globale durante un incontro con i membri del Consiglio di ...

