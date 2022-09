Putin: “Russia pronta a esportare 50 milioni di tonnellate di grano” (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – Il presidente russo Vladimir Putin (foto) ha assicurato che la Russia è pronta ad esportare “50 milioni di tonnellate o più” di grano nel mercato globale. Il leader del Cremlino ha fatto questa dichiarazione durante un incontro avuto con i membri del Consiglio di sicurezza russo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – Il presidente russo Vladimir(foto) ha assicurato che laad“50dio più” dinel mercato globale. Il leader del Cremlino ha fatto questa dichiarazione durante un incontro avuto con i membri del Consiglio di sicurezza russo. L'articolo L'Opinionista.

