Psg, si ferma Renato Sanches: lesione agli adduttori della coscia destra (Di venerdì 9 settembre 2022) Brutte notizie in casa Paris Saint-Germain. Il tecnico del club francese Christophe Galtier sarà costretto a rinunciare a Renato Sanches almeno fino alla sosta di campionato. Il centrocampista portoghese, infatti, ha riportato una lesione agli adduttori della coscia destra e le sue condizioni fisiche saranno rivalutate non prima di dieci giorni. Sanches, dunque, dovrebbe saltare le prossime due partite di campionato con Brest e Lione e la sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa. SportFace.

