PSG | Galtier | «Spesso dimentichiamo che Donnarumma è ancora giovane»

(Di venerdì 9 settembre 2022), tecnico del PSG, difendedopo l’errore fatto in Champions contro la Juventus: le sue parole Christophe, tecnico del PSG, in conferenza stampa, ha parlato dell’errore dicontro la Juve. LE PAROLE – «Non ci sarà alcun turnover, non sono quel tipo di allenatore.lo. Ha sbagliato un’uscita ma ha fatto due parate decisive con la Juve. Ne abbiamo parlato, ha fisico, tecnica, non voglio che un errore condizioni i giudizi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

PARIGI - Gianluigi Donnarumma non è in discussione. È quanto si è capito dalle parole di Christophealla vigilia della gara col Brest. Il tecnico delha risposto così alle critiche subite dall'ex portiere del Milan per il gol subito con la Juve in Champions : "Non faremo turnover in ...... che nel 2011 "passò" dal Chelsea al Porto per 5 milioni di euro e Brendan Rodgers, acquistato dal Leicester per poco più di dieci milioni di euro, la stessa cifra spesa dalper prendere..."La cessione di Icardi Abbiamo fatto quello che dovevamo. Molti dei giocatori in prestito potrebbero tornare a fine stagione, sarà un bene ...Il tecnico difende il portiere azzurro in conferenza stampa: "Io voglio un portiere che esca sui calci piazzati, questo errore non deve condizionarlo" ...