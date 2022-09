Primavera 83, Maria Grazia Patrizi: “Attenzione ai costi dell’energia, anche il settore della manutenzione del verde rischia di subire crescite esorbitanti” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – La Presidente della cooperativa sociale di Elmas, in provincia di Cagliari, sottolinea l’importanza della gestione economica dell’attività alla luce dei rincari energetici Cagliari, 9 settembre 2022. La crisi energetica in pieno svolgimento ha trascinato i settori produttivi e, sostanzialmente, tutti i comparti economici, ad una rivalutazione delle mosse future visti i costi in crescita ed esorbitanti dell’energia. Tra i comparti che rischiano di dover far fronte ad aumenti sensibili, quello delle manutenzioni delle aree verdi pubbliche e private, che per il funzionamento di tosaerba, decespugliatori e cestelli sfrutta combustibili quali gasolio, benzina e miscele. “anche noi notiamo una salita dei costi nelle attività quotidiane, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – La Presidentecooperativa sociale di Elmas, in provincia di Cagliari, sottolinea l’importanzagestione economica dell’attività alla luce dei rincari energetici Cagliari, 9 settembre 2022. La crisi energetica in pieno svolgimento ha trascinato i settori produttivi e, sostanzialmente, tutti i comparti economici, ad una rivalutazione delle mosse future visti iin crescita ed. Tra i comparti cheno di dover far fronte ad aumenti sensibili, quello delle manutenzioni delle aree verdi pubbliche e private, che per il funzionamento di tosaerba, decespugliatori e cestelli sfrutta combustibili quali gasolio, benzina e miscele. “noi notiamo una salita deinelle attività quotidiane, ...

Maria_AnnaPatti : RT @preteteresa1: 'È quasi autunno.., e tu in me sai ancora di primavera.'V C #EmozioniInUnTweet - maria_maure : @armychilensis @BTS_twt #NamuClearChannel @BTS_twt Primavera - Maria_AnnaPatti : RT @GerardLDonadoni: @scastaldi9 @agustin_gut @Rebeka80721106 @CristianeGLima @neblaruz @ampomata @alleosa @AlessandraCicc6 @NadiaZanelli1… - b98_maria : Buona primavera a tutti - Maria_AnnaPatti : RT @CasaLettori: La tua impazienza ti spinge a cercare la primavera quando avresti solo bisogno di abbracciare il tuo inverno. Ada Luz… -