Premier League, rinviata la settima giornata per la morte della Regina Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) Non vi era alcun obbligo di annullare o posticipare eventi e incontri sportivi, o di chiudere i luoghi di intrattenimento durante il periodo del lutto nazionale. Si trattava di una decisione discrezionale delle singole organizzazioni. Ebbene, i club della Premier League hanno deciso comunque, in una riunione che si è tenuta questa mattina, di rinviare tutte le partite previste questo weekend, valide per la settima giornata di campionato (ovviamente è inclusa anche la partita del lunedì sera) in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II. Nel comunicato si legge che la decisione è stata presa «per onorare la vita straordinaria di Sua Maestà e il suo contributo alla Nazione». Vengono riportate anche le parole di Richard ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Non vi era alcun obbligo di annullare o posticipare eventi e incontri sportivi, o di chiudere i luoghi di intrattenimento durante il periodo del lutto nazionale. Si trattava di una decisione discrezionale delle singole organizzazioni. Ebbene, i clubhanno deciso comunque, in una riunione che si è tenuta questa mattina, di rinviare tutte le partite previste questo weekend, valide per ladi campionato (ovviamente è inclusa anche la partita del lunedì sera) in segno di rispetto per laII. Nel comunicato si legge che la decisione è stata presa «per onorare la vita straordinaria di Sua Maestà e il suo contributo alla Nazione». Vengono riportate anche le parole di Richard ...

DiMarzio : .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter - fanpage : Per la morte di #QueenElizabeth, a 96 anni, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 9 settembre, tutto il Regno Unito e… - DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - CB_Ignoranza : Per rispetto del lutto della Regina Elisabetta II, la Premier League non scenderà in campo questo week-end. Come a… - VoceGiallorossa : ????@premierleague - La 7ª giornata è stata rinviata per la morte della Regina Elisabetta II #ASRoma… -