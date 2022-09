Premier League, annuncio ufficiale dopo la morte della Regina Elisabetta: la decisione (Di venerdì 9 settembre 2022) Notizia che era nell’aria e che poco fa è arrivata ufficialmente. dopo la notizia di ieri che ha scosso tutta l’Inghilterra della morte della Regina Elisabetta dopo quasi un secolo di vita, tutte le attività del Regno Unito si bloccheranno per i prossimi giorni. Così accadrà anche per il mondo del calcio, dove tutti gli addetti ai lavori, dai calciatori passando per gli allenatori, hanno voluto esprimere le loro condoglianze verso la famiglia reale e la loro stima verso la sovrana d’Inghilterra. Premier League Regina Elisabetta E’ stato deciso, poche ore fa, di rinviare tutte le partite del campionato inglese del weekend, poichè tutto il Regno Unito e il Commonwealth osserverà un protocollo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 settembre 2022) Notizia che era nell’aria e che poco fa è arrivata ufficialmente.la notizia di ieri che ha scosso tutta l’Inghilterraquasi un secolo di vita, tutte le attività del Regno Unito si bloccheranno per i prossimi giorni. Così accadrà anche per il mondo del calcio, dove tutti gli addetti ai lavori, dai calciatori passando per gli allenatori, hanno voluto esprimere le loro condoglianze verso la famiglia reale e la loro stima verso la sovrana d’Inghilterra.E’ stato deciso, poche ore fa, di rinviare tutte le partite del campionato inglese del weekend, poichè tutto il Regno Unito e il Commonwealth osserverà un protocollo ...

DiMarzio : .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter - fanpage : Per la morte di #QueenElizabeth, a 96 anni, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 9 settembre, tutto il Regno Unito e… - DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Morte della Regina Elisabetta II, posticipati tutti i match in programma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Morte della Regina Elisabetta II, posticipati tutti i match in programma -