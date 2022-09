Politiche, scende in campo anche ‘Italia Sovrana e Popolare’: presentati i candidati nei collegi sanniti (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al Centro Sportivo Cretarossa presentata la lista di “Italia Sovrana e Popolare” per le elezioni Politiche del 25 settembre. Tra i candidati anche la sannita Micaela Salomone Megna, in corsa per la Camera nell’uninominale di Benevento. “Vogliamo riportare al centro della vita politica la nostra Costituzione. Nel Sannio siamo una piccola realtà ma possiamo crescere. Questa è un’ottima vetrina per far capire ai cittadini le nostre idee e valori” – le sue parole. Al suo fianco la senatrice Bianca Laura Granatam Maurizio Ferrara e Antonio Porto candidato ad Aversa. L’uscita dell’Italia dall’Unione Europea e dalla Nato i punti caratterizzanti di un movimento ‘anti-sistema’ che tiene dentro il Partito Comunista di Rizzo, la creatura politica voluta da Diego Fusaro ‘Ancora Italia’ ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al Centro Sportivo Cretarossa presentata la lista di “Italiae Popolare” per le elezionidel 25 settembre. Tra ila sannita Micaela Salomone Megna, in corsa per la Camera nell’uninominale di Benevento. “Vogliamo riportare al centro della vita politica la nostra Costituzione. Nel Sannio siamo una piccola realtà ma possiamo crescere. Questa è un’ottima vetrina per far capire ai cittadini le nostre idee e valori” – le sue parole. Al suo fianco la senatrice Bianca Laura Granatam Maurizio Ferrara e Antonio Porto candidato ad Aversa. L’uscita dell’Italia dall’Unione Europea e dalla Nato i punti caratterizzanti di un movimento ‘anti-sistema’ che tiene dentro il Partito Comunista di Rizzo, la creatura politica voluta da Diego Fusaro ‘Ancora Italia’ ...

