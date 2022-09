Politica e pop corn – Sondaggi muti, ma i candidati parlano (Di venerdì 9 settembre 2022) Dalla mezzanotte di venerdì cambierà per forza di cose la campagna elettorale perché entrerà in vigore il buio, il silenzio sui Sondaggi politici elettorali. Che cosa significa? I Sondaggi continueranno a essere fatti, ma non potranno essere pubblicati e men che meno diffusi. E allora sappiamo come fino ad ora molte proposte politiche – penso a Calenda – hanno portato i risultati di alcuni Sondaggi proprio per avvalorare, dare risonanza o fungere proprio da megafono per la propria proposta Politica, da domani non potranno più usare questo strumento quindi necessariamente ci saranno delle novità. Cosa guardano i leader politici quando non hanno strumenti di questo tipo o quantomeno non possono rilanciarli? I social media. Quindi immaginiamo – ma vedremo se il futuro mi darà ragione – diverse attività di coinvolgimento ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Dalla mezzanotte di venerdì cambierà per forza di cose la campagna elettorale perché entrerà in vigore il buio, il silenzio suipolitici elettorali. Che cosa significa? Icontinueranno a essere fatti, ma non potranno essere pubblicati e men che meno diffusi. E allora sappiamo come fino ad ora molte proposte politiche – penso a Calenda – hanno portato i risultati di alcuniproprio per avvalorare, dare risonanza o fungere proprio da megafono per la propria proposta, da domani non potranno più usare questo strumento quindi necessariamente ci saranno delle novità. Cosa guardano i leader politici quando non hanno strumenti di questo tipo o quantomeno non possono rilanciarli? I social media. Quindi immaginiamo – ma vedremo se il futuro mi darà ragione – diverse attività di coinvolgimento ...

