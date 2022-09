Poco dopo lo spegnimento Santa Cristina Gela torna a bruciare, sul posto 2 elicotteri e 2 canadair (Di venerdì 9 settembre 2022) Le alte temperature e i venti, che soffiano particolarmente moderati, non aiutano. In queste ore, Poco dopo lo spegnimento, ha ripreso la sua corsa l’incendio a Santa Cristina Gela che sta continuando ad interessare diversi ettari di vegetazione. I vigili del fuoco, prontamente arrivati sul posto, stanno così domando le fiamme in un’altra giornata caldissima. Due elicotteri e due canadair sono stati inviati sul posto per domare il fronte di fuoco. La notte scorsa il fuoco ha interessato anche il territorio di Altofonte. In contrada Rebuttone, all’interno di un’area verde, è stato inviato un canadair. Nella notte gli incendi, alimentati dal vento di Scirocco, hanno interessato anche i territori di ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 9 settembre 2022) Le alte temperature e i venti, che soffiano particolarmente moderati, non aiutano. In queste ore,lo, ha ripreso la sua corsa l’incendio ache sta continuando ad interessare diversi ettari di vegetazione. I vigili del fuoco, prontamente arrivati sul, stanno così domando le fiamme in un’altra giornata caldissima. Duee duesono stati inviati sulper domare il fronte di fuoco. La notte scorsa il fuoco ha interessato anche il territorio di Altofonte. In contrada Rebuttone, all’interno di un’area verde, è stato inviato un. Nella notte gli incendi, alimentati dal vento di Scirocco, hanno interessato anche i territori di ...

