Pioli sfida Giampaolo con un Milan rivoluzionato: non c'è solo la sorpresa Origi | Primapagina (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-09 22:30:00 Fermi tutti! Il Milan vuole curare il mal di trasferta, dove in questo inizio di campionato ha pareggiato due volte in altrettanti incontri, già a partire dalla sfida di domani sera a Marassi contro la Sampdoria dell'ex Giampaolo. Pioli presenterà la novità Origi dal primo minuto ma non sarà l'unica novità di formazione di una squadra che dovrà inevitabilmente tenere conto della fondamentale gara di mercoledì prossimo a San Siro contro una Dinamo Zagabria galvanizzata dal successo a sorpresa ottenuto contro il Chelsea nella prima giornata della fase a gironi della Champions League. ANCORA DE KETELAERE- Origi scalpita e ha mostrato un'ottima condizione fisica negli ultimi allenamenti. L'ex Liverpool vuole bagnare il suo debutto in rossonero da ...

