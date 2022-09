Perché Peppa Pig è finita al centro della campagna elettorale (Di venerdì 9 settembre 2022) Fratelli d'Italia chiede alla Rai di censurare un episodio in cui compare un personaggio con due mamme. Un appello che ricorda il divieto di parlare pubblicamente di temi lgbtq+ sui media in Ungheria Leggi su wired (Di venerdì 9 settembre 2022) Fratelli d'Italia chiede alla Rai di censurare un episodio in cui compare un personaggio con due mamme. Un appello che ricorda il divieto di parlare pubblicamente di temi lgbtq+ sui media in Ungheria

sessoastrale : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… - wandervenus : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… - _elav__ : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… - fiorintrecciato : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… - giusraus_ : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… -