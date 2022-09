Perché il volantino di minacce firmato Brigate Rosse contro Giorgia Meloni è un volgarissimo falso (Di venerdì 9 settembre 2022) Le Brigate Rosse sono le Brigate Rosse e hanno avuto (ora non esistono più se non nella mente di alcuni cosiddetti irriducibili in carcere) una loro ritualità e un quadro teorico - politico di ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 settembre 2022) Lesono lee hanno avuto (ora non esistono più se non nella mente di alcuni cosiddetti irriducibili in carcere) una loro ritualità e un quadro teorico - politico di ...

lauraaprati : RT @giannicipriani7: - Epesses59Tigre : RT @lvoir: Lo stato italiano ha mandato ai residente all'estero le schede per le votazioni e indovinate un pò ??? In allegato c'era anche u… - SoniaSamoggia : Perché? Oltretutto si espongono ad una denuncia perché inventarsi reati in Italia è esso stesso un reato! Perché la… - giannicipriani7 : - MarRossella : @elleapostro8 ?? Mi dispiace perché ci stanno cascando molte persone (in buona fede o no). Poi si vede che la letter… -

Eurospin, offerte dal 15 al 25 settembre: sfoglia il nuovo volantino Il Corriere della Città