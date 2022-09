“Perché è morta a Balmoral”. Regina Elisabetta, commuove il motivo della sua decisione (Di venerdì 9 settembre 2022) È la fine di un’epoca. A 96 anni è morta la Regina Elisabetta. Quando nella giornata di giovedì 8 settembre sono iniziate a circolare le voci sullo stato di salute precario da parte della sovrana, in molti hanno capito che la situazione fosse seria. Nonostante si fosse fatta vedere qualche giorno prima per incontrare la nuova premier britannica Liz Truss, Elisabetta II è apparsa decisamente dimagrita e con un livido sulla mano. Il sorriso era quello di sempre, ma il peso degli anni si faceva sentire profondamente. L’annuncio della morte della sovrana è arrivato intorno alle 19.30 da parte della BBC: “La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio”. Ha annunciato Buckingham Palace. “Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) È la fine di un’epoca. A 96 anni èla. Quando nella giornata di giovedì 8 settembre sono iniziate a circolare le voci sullo stato di salute precario da partesovrana, in molti hanno capito che la situazione fosse seria. Nonostante si fosse fatta vedere qualche giorno prima per incontrare la nuova premier britannica Liz Truss,II è apparsa decisamente dimagrita e con un livido sulla mano. Il sorriso era quello di sempre, ma il peso degli anni si faceva sentire profondamente. L’annunciomortesovrana è arrivato intorno alle 19.30 da parteBBC: “Lapacificamente aquesto pomeriggio”. Ha annunciato Buckingham Palace. “Il ...

