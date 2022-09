Peppa Pig e le due mamme, Rai ancora non può trasmettere episodi (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Attualmente la Rai non può trasmettere gli episodi di ‘Peppa Pig’ che vedono l’ingresso nel cartone animato di un personaggio con due mamme. La Rai, infatti, che acquista il cartone animato per bambini dal 2008 ed ha acquistato anche la serie che contiene gli episodi in questione, a quanto apprende l’Adnkronos, non ha attualmente i diritti di trasmissione in chiaro, perché non sono ancora arrivati a scadenza i diritti per la trasmissione esclusiva su pay tv acquistati da Disney. Ieri il responsabile cultura di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, aveva definito “inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato di inserire un personaggio con due mamme. ancora una volta – aveva aggiunto – il politicamente corretto ha colpito e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Attualmente la Rai non puòglidi ‘Pig’ che vedono l’ingresso nel cartone animato di un personaggio con due. La Rai, infatti, che acquista il cartone animato per bambini dal 2008 ed ha acquistato anche la serie che contiene gliin questione, a quanto apprende l’Adnkronos, non ha attualmente i diritti di trasmissione in chiaro, perché non sonoarrivati a scadenza i diritti per la trasmissione esclusiva su pay tv acquistati da Disney. Ieri il responsabile cultura di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, aveva definito “inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato di inserire un personaggio con dueuna volta – aveva aggiunto – il politicamente corretto ha colpito e ...

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - repubblica : FdI contro Peppa Pig, appello alla Rai: 'Non trasmettete l'episodio con due mamme. Inaccettabile indottrinamento ge… - giannipinoli : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… - AugmentedBeauty : RT @DildoBaggjns: Peppa Pig con due mamme no incitazione allo stupro si -