Pentathlon, Mondiali Giovanili 2022: Elisa Sala in finale tra le U19, la staffetta femminile U17 chiude al 15° posto (Di venerdì 9 settembre 2022) Proseguono i Mondiali Giovanili di Pentathlon moderno 2022 in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro (Udine). Per colpa del maltempo il programma odierno ha subito un ritardo generale, ma il calendario è stato fortunatamente rispettato. Si sono disputate le semifinali femminili Under 19 con Elisa Sala (Avia Pervia) che ha chiuso al quinto posto nel Gruppo B, conquistando quindi il pass per la finale, che si disputerà nella giornata conclusiva di domenica 11 settembre. Nulla da fare, invece, per Sara Forti (Nice 55) e Teresa Gioia (Pentafiano) che vengono eliminate. Oggi era in programma anche la staffetta femminile Under 17. Per l'Italia erano al via Valentina Ibba (Avia Pervia) ed Elena Petricca (Pentafiano) che ...

