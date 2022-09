(Di venerdì 9 settembre 2022) Confermato il termine del 21 ottobre per la presentazione delle domande per il personale scolastico. il Decreto Ministeriale n. 238 dell’8 settembreè corredata dalla tabella con l’indicazione sintetica deidi accesso alla pensione L'articolo .

orizzontescuola : Pensioni scuola 2022, ultimo anno con Quota 100: ecco i requisiti. Cosa cambierà nel 2023? Le ultime notizie - scuolainforma : Pensioni scuola dal 1° settembre 2023, Nota Ministero Istruzione e Decreto - ProDocente : Pensioni scuola, quali domande presentare entro il 21 ottobre 2022? - ProDocente : Pensioni personale scuola: vecchiaia, anticipata, opzione donna, quota 100 e 102. I requisiti richiesti. TABELLE - MrRed3161 : @stacce2021 @ItaliaViva Pensioni sanità scuola eh ce ne sono di coperture... -

... in poco tempo, ci ritroveremo con pochi giovani in grado di lavorare e mantenere ledegli ... Ritiene giusto contrastare qualsiasi forma di strumentalizzazione ideologica della, in ...Le "devianze" e il ruolo di sport ee sanità . Il nodo energia . Le politiche sull'immigrazione . Il presidenzialismo . La politica estera . Fratelli d'Italia, la premessa nel ...Italia al voto, le proposte economiche del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche. Scuola, stipendi, flat tax, pensioni e sanzioni: l'intervista di Money.it a Maurizio Lupi.Destiniamo all'istruzione risorse pari solo al 4,1% del Pil. Ai fondi del Piano è affidata la non facile impresa di invertire il trend della spesa ...