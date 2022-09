Pensioni APE Sociale, domande entro il 31 agosto 2023. Nel nuovo elenco sono compresi gli insegnanti infanzia e primaria (Di venerdì 9 settembre 2022) sono stati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione la circolare annuale per i pensionamenti del personale scolastico e il decreto. Le domande possono essere presentate entro il 21 ottobre, entro il 28 febbraio 2023 per i dirigenti scolastici. Diversa la scadenza e la modalità di presentazione dell'istanza per ciò che riguarda l'APE Sociale, che è stata prolungata per il 2022 e comprende da quest'anno gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022)stati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione la circolare annuale per i pensionamenti del personale scolastico e il decreto. Leposessere presentateil 21 ottobre,il 28 febbraioper i dirigenti scolastici. Diversa la scadenza e la modalità di presentazione dell'istanza per ciò che riguarda l'APE, che è stata prolungata per il 2022 e comprende da quest'anno glidella scuola dell'e della. L'articolo .

