Paura per Elettra Lamborghini e Afrojack durante il volo sul jet privato: cos'è successo (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono stati attimi di Paura per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack durante il volo a bordo del loro jet privato. Il mezzo privato della coppia si è ritrovato nel bel mezzo della tormenta durante le fasi di atterraggio, e improvvisamente i piloti hanno notato che i freni non funzionavano. Un decollo tranquillo, con un volo che procede sereno anche in quota. Elettra Lamborghini ha documentato tutto, anche i momenti immediatamente precedenti lo schianto. "All'inizio del volo molte turbolenze, ma tutto ok. A metà viaggio tutto sereno, poi iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare ...

