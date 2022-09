Paura in volo per Elettra Lamborghini e suo marito: atterraggio d’emergenza nella tormenta (Di venerdì 9 settembre 2022) Questa volta ha usato i social non per contenuti divertenti e ironici come spesso fa ma per raccontare quello che è successo in una serata che poteva davvero finire in tragedia. Elettra Lamborghini e il marito Afrojack hanno vissuto momenti di panico nella notte, mentre erano in volo su un jet privato. La Lamborghini, una volta arrivata a terra al sicuro, ha deciso di condividere con chi la segue quanto accaduto. Lo fa con il sorriso ma i momenti drammatici vissuti a causa del maltempo e di un malfunzionamento all’aereo sul quale viaggiava insieme a suo marito, non li dimenticherà facilmente. Non ha perso il suo sorriso, fortunatamente ed è grata a chi le ha salvato la vita in una situazione davvero molto complicata. E infatti, una delle prime storie per raccontare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 settembre 2022) Questa volta ha usato i social non per contenuti divertenti e ironici come spesso fa ma per raccontare quello che è successo in una serata che poteva davvero finire in tragedia.e ilAfrojack hanno vissuto momenti di paniconotte, mentre erano insu un jet privato. La, una volta arrivata a terra al sicuro, ha deciso di condividere con chi la segue quanto accaduto. Lo fa con il sorriso ma i momenti drammatici vissuti a causa del maltempo e di un malfunzionamento all’aereo sul quale viaggiava insieme a suo, non li dimenticherà facilmente. Non ha perso il suo sorriso, fortunatamente ed è grata a chi le ha salvato la vita in una situazione davvero molto complicata. E infatti, una delle prime storie per raccontare ...

DrKrisKelvin : Mannaggia il diavolo, ma perché il rigassificatore fa più paura di un terminal petrolifero? L'energia=pericolo (sar… - quotidianodirg : Paura in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: si schiantano sull’erba per maltempo - infoitinterno : Paura in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: si schiantano sull’erba per maltempo - user2783928 : paura di andare in aereo così forte che tra 2 giorni ho il volo e non riesco a dormire - Itsme21700324 : @brokenvheart Devo dire a me è servito leggerlo ma non subito più avanti. Comunque si chiama 'mai più paura di vola… -