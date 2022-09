"Parole pericolose": la frase che scatena la tempesta, fango su Giorgia Meloni (Di venerdì 9 settembre 2022) Le agenzie rilanciano la "sparata" in diretta tv di Giuseppe Conte che ha evocato il rischio "guerra civile" in caso di stop al reddito di cittadinanza e Libero telefona a Paolo Cirino Pomicino. Più volte parlamentare della Democrazia Cristiana e ministro nei governi del pentapartito, prolifico autore di saggi, ma soprattutto protagonista di un'epoca politica, quella della Prima Repubblica, in cui il linguaggio e lo stile erano espressione di identità costruite con la cultura. Onorevole Pomicino, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte evoca il rischio guerra civile. Non è uno scivolone? «E' peggio di uno scivolone ed è indice di una serie di cose».Spieghiamo. «La prima: siamo in una stagione nella quale i pessimi protagonisti della politica italiana si inventano nemici virtuali a cui poi contrapporsi».Cosa intende, nello specifico? «Nessuno in realtà vuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Le agenzie rilanciano la "sparata" in diretta tv di Giuseppe Conte che ha evocato il rischio "guerra civile" in caso di stop al reddito di cittadinanza e Libero telefona a Paolo Cirino Pomicino. Più volte parlamentare della Democrazia Cristiana e ministro nei governi del pentapartito, prolifico autore di saggi, ma soprattutto protagonista di un'epoca politica, quella della Prima Repubblica, in cui il linguaggio e lo stile erano espressione di identità costruite con la cultura. Onorevole Pomicino, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte evoca il rischio guerra civile. Non è uno scivolone? «E' peggio di uno scivolone ed è indice di una serie di cose».Spieghiamo. «La prima: siamo in una stagione nella quale i pessimi protagonisti della politica italiana si inventano nemici virtuali a cui poi contrapporsi».Cosa intende, nello specifico? «Nessuno in realtà vuole ...

MariellaLoi : RT @edosyloslabini: E’ molto grave sentire dire da Letta a Bersani che se vince la destra in Italia non c’è democrazia. Sono parole pericol… - Spacema22867591 : RT @edosyloslabini: E’ molto grave sentire dire da Letta a Bersani che se vince la destra in Italia non c’è democrazia. Sono parole pericol… - avatar1dory : RT @edosyloslabini: E’ molto grave sentire dire da Letta a Bersani che se vince la destra in Italia non c’è democrazia. Sono parole pericol… - DocDM84 : RT @edosyloslabini: E’ molto grave sentire dire da Letta a Bersani che se vince la destra in Italia non c’è democrazia. Sono parole pericol… - MarialuisaFlor9 : RT @edosyloslabini: E’ molto grave sentire dire da Letta a Bersani che se vince la destra in Italia non c’è democrazia. Sono parole pericol… -