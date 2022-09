Paolo Ciavarro versione ballerino con la sua Clizia: mai visto così, il video scatena le risate (Di venerdì 9 settembre 2022) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono ormai diventati una delle coppie più seguite dei social. Il loro amore sbocciato al GF Vip non aveva fin da subito convinto i telespettatori, ma con il tempo il pubblico ha dovuto ricredersi sui loro sentimenti. Ecco come si sono mostrati nell’ultimo balletto social i due influencer. Paolo Ciavarro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 settembre 2022)Incorvaia sono ormai diventati una delle coppie più seguite dei social. Il loro amore sbocciato al GF Vip non aveva fin da subito convinto i telespettatori, ma con il tempo il pubblico ha dovuto ricredersi sui loro sentimenti. Ecco come si sono mostrati nell’ultimo balletto social i due influencer.… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

pennatheboss : RT @Prelemiloves: In attesa della nuova edizione del #gfvip Come fece Paola di Benedetto a vincere il GFVIP4 con Patrick e Paolo Ciavarro n… - Prelemiloves : In attesa della nuova edizione del #gfvip Come fece Paola di Benedetto a vincere il GFVIP4 con Patrick e Paolo Ciav… - Windancer2706 : Paolo Ciavarro, with father Massimo (pic 1), mother Eleonora Giorgi and half-brother Andrea Rizzoli (pic 3) - infoitcultura : Clizia Incorvaia, avete mai visto dove vive con Paolo Ciavarro? Una dimora accogliente ed elegante - SaCe86 : #GFVip, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi criticano Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia -