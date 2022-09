Pallanuoto, Italia-Olanda in tv oggi: canale, orario e diretta streaming finale bronzo Europei femminili 2022 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutto pronto per Italia-Olanda, finale per il bronzo degli Europei femminili 2022 di Pallanuoto. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo un percorso netto, si sono fermate in semifinale contro la Grecia ed ora proveranno ad agguantare il terzo gradino del podio. Missione tutt’altro che semplice per il Setterosa, che dovrà vedersela con la forte compagine Orange, reduce dalla sconfitta in semifinale contro la Spagna. Chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 19.00 di venerdì 9 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV LE AZZURRE ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutto pronto perper ildeglidi. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo un percorso netto, si sono fermate in semicontro la Grecia ed ora proveranno ad agguantare il terzo gradino del podio. Missione tutt’altro che semplice per il Setterosa, che dovrà vedersela con la forte compagine Orange, reduce dalla sconfitta in semicontro la Spagna. Chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 19.00 di venerdì 9 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV LE AZZURRE ...

