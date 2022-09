Pallanuoto femminile, Europei 2022: la Spagna è d’oro! Grecia battuta 9-6 (Di venerdì 9 settembre 2022) Si sono conclusi a Spalato, in Croazia, gli Europei 2022 di Pallanuoto femminile: il torneo oggi, venerdì 9 settembre, ha visto giocarsi le finali per il 7°, il 5° il 3° ed il 1° posto, con la vittoria della Spagna sulla Grecia per 9-6 nell’ultimo atto ed il bronzo conquistato dal Setterosa. Nella finale per l’oro la Spagna piega la Grecia per 9-6 (3-0, 1-3, 1-0, 4-3): iberiche debordanti in avvio, subito sul 3-0, con le elleniche in gol solo nella seconda frazione, nella quale però accorciano fino al 3-4. La Spagna allunga sul 5-3 e poi sul 6-4, ma la Grecia trova il 6-6. Negli ultimi 4? però le iberiche segnano tre volte e chiudono sul 9-6. Nella finale per il bronzo l’Italia piega i Paesi Bassi per 16-13 (5-4, 3-4, ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Si sono conclusi a Spalato, in Croazia, glidi: il torneo oggi, venerdì 9 settembre, ha visto giocarsi le finali per il 7°, il 5° il 3° ed il 1° posto, con la vittoria dellasullaper 9-6 nell’ultimo atto ed il bronzo conquistato dal Setterosa. Nella finale per l’oro lapiega laper 9-6 (3-0, 1-3, 1-0, 4-3): iberiche debordanti in avvio, subito sul 3-0, con le elleniche in gol solo nella seconda frazione, nella quale però accorciano fino al 3-4. Laallunga sul 5-3 e poi sul 6-4, ma latrova il 6-6. Negli ultimi 4? però le iberiche segnano tre volte e chiudono sul 9-6. Nella finale per il bronzo l’Italia piega i Paesi Bassi per 16-13 (5-4, 3-4, ...

