Palermo, paga bollette e servizi fotografici coi soldi del Comune, liquidatore accusato di peculato (Di venerdì 9 settembre 2022) La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura di Palermo per un ammontare complessivo di oltre 59 mila euro, corrispondente al profitto del reato di peculato. Si tratta di Pietro Orlando 54 anni, liquidatore dal settembre 2020 a dicembre 2021 della società della Energy Auditing srl, società del gruppo Amg. Orlando è indagato per peculato. Le indagini condotte dai finanzieri hanno consentito di ipotizzare che l'indagato, liquidatore di una società in house, controllata da altra società partecipata al 100% dal Comune di Palermo, avrebbe liquidato/utilizzato in proprio favore somme non dovute. Sulla base degli elementi acquisiti, sarebbe emersa una gestione privatistica del ruolo ricoperto ...

