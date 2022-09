Orietta Berti, la rivelazione prima del GfVip spiazza tutti: “Non me la sento…” | Ecco il motivo (Di venerdì 9 settembre 2022) Orietta Berti ha concesso alcune dichiarazioni quando ormai siamo quasi alla vigilia della settima edizione del Grande Fratello Vip. La cantante farà parte infatti del cast del noto reality show targato Mediaset nelle vesti di opinionista La partecipazione alle riprese dell’imminente edizione del GfVip da parte di Orietta Berti ha suscitato un certo clamore. L’artista ha raccolto le redini di Adriana Volpe, la quale è uscita di scena non senza polemiche. La conduttrice ha infatti puntato il dito contro Alfonso Signorini che, qualche mese fa, le ha proposto di entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente. L’offerta è stata ritenuta inaccettabile dalla showgirl in quanto la sua situazione personale non le permette di allontanarsi da casa per tutto quel tempo. ... Leggi su kronic (Di venerdì 9 settembre 2022)ha concesso alcune dichiarazioni quando ormai siamo quasi alla vigilia della settima edizione del Grande Fratello Vip. La cantante farà parte infatti del cast del noto reality show targato Mediaset nelle vesti di opinionista La partecipazione alle riprese dell’imminente edizione delda parte diha suscitato un certo clamore. L’artista ha raccolto le redini di Adriana Volpe, la quale è uscita di scena non senza polemiche. La conduttrice ha infatti puntato il dito contro Alfonso Signorini che, qualche mese fa, le ha proposto di entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente. L’offerta è stata ritenuta inaccettabile dalla showgirl in quanto la sua situazione personale non le permette di allontanarsi da casa per tutto quel tempo. ...

Rosa026820551 : ORIETTA BERTI NON SAI PIÙ COS'È L AMORE PER FARLO VEDERE CI VUOLE ALEX BELLI E DELIA DURAN ????????????????????#alexbelli - heregaiaa : @backtoroby totale io orietta berti - radiocalabriafm : Orietta Berti - Quando ti sei innamorato - Imblueforyou : - Fammi sembrare Orietta Berti - say no more - rockyjensen : Orietta Berti!! -