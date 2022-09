DaniaFalzolgher : @PiazzapulitaLA7 'Vogliamo mescolarci gli uni con gli altri, ma non vogliamo razze miste.' Orban è proprio razzist… - AliceIsCrazy : @Geosisar Guarda che non c'è bisogno di farle campagna contro, parla da sola con tutte le bestialità che ha detto… - PaoloBersani9 : @Controcorrentv @iodonna @donnamoderna @agorarai @mediasettgcom24 @unomattina #Orban è un ultras razzista e antife… - VincenzoChiri11 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Giorgia Meloni chi? La fascista.razzista. quella che sta con Vox, con Orban, la Lepen!F. Tutti Razzisti. - fabcet : @marcestruzzo Ho deciso che per mia figlia vorrei provare ad evitare che una dx omofoba, razzista, odiatrice dei po… -

Unpatentato, odiatore seriale conclamato, nemico dichiarato e praticante di qualsiasi cosa ... In due parole: Viktor, faro europeo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Pugno di ferro La ......famiglie privilegiate che anche al Sud saltano senza vergogna sul carro di un vincitore. ...e la Le Pen non sono modelli da seguire, come pure i suoi alleati, ma cattive amicizie da ... Orban, razzista “goebbelsiano”, faro europeo per Meloni e Salvini Le autorità ungheresi stanno usando mano sempre più dura contro migranti e profughi che dalla Serbia tentano di entrare irregolarmente in Ungheria.Nella scorsa puntata di PiazzaPulita il conduttore rispolvera vecchi video e spezzoni di dibattiti fuori contesto per tracciare una linea che legherebbe la leader di FdI al premier ungherese e al "per ...